Aveva allestito un vero e proprio «punto vendita della droga» tra gli alberi e i cespugli vicino al palazzetto dello sport di Capoterra, con tanto di scorte sotterrate nel terreno. Scoperto dalla polizia, un diciottenne è stato arrestato in flagranza di reato.

A rendersi conto dell'attività illecita gli investigatori del Gruppo Falchi, che hanno notato diversi movimenti in mezzo al verde. Il diciottenne, come riporta una nota della polizia, è stato visto più volte mentre si chinava a terra per prelevare le dosi di droga da dei tubi in pvc incavati nel terreno, usati come nascondigli segreti.

La droga è stata sequestrata, così come i soldi: si tratta di 20 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e 600 euro. L'arresto è con l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il diciottenne è rimasto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale è avvenuta la convalida senza applicazione di misure cautelari.

