Una serata per ricordare Salvator Angelo Spano, il poeta autore della silloge “Perd’e Sali”, cento anni dalla sua nascita. Domani alle 20, nel parchetto Urbano di Porto Columbu, in via Vespucci, l’associazione culturale Alma libera, in collaborazione con il Comitato cittadino Perd’e Sali e Porto Columbu, darà vita a un appuntamento speciale per ricordare la vita e le opere del poeta che decantò la bellezza della zona residenziale di Sarroch. L’evento si terrà in occasione dei Mercatini del borgo, organizzati dal Centro commerciale naturale S’Arrocca. A condurre la serata sarà Mauro Ibba, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della vita e dei componimenti di Salvator Angelo Spano. L’ingresso è gratuito.

