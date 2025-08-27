Proseguono le ricerche di Francesco Corda, 64enne di Dorgali, scomparso da cinque giorni. Il comando provinciale dei carabinieri di Nuoro, coordinato dalla Prefettura e supportato da altre forze di polizia, vigili del fuoco e volontari, è impegnato in un’attività di ricerca articolata su tutto il territorio.

Le autorità invitano i cittadini a segnalare immediatamente eventuali avvistamenti o persone che corrispondano alla descrizione di Corda, contattando direttamente le forze dell’ordine al numero del Comando Carabinieri di Siniscola (0784 871600) o, in alternativa, il 112.

Si raccomanda di non limitarsi alle segnalazioni sui social network, ma di avvisare tempestivamente le autorità competenti per agevolare le ricerche e garantire la sicurezza dell’uomo scomparso.

