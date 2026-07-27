Al volante ubriaco e con a bordo un tubo di metallo. Un 21enne è stato denunciato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento sul litorale di Quartu. Il giovane avrebbe tentato di sfuggire ai militari dopo aver sorpassato a forte velocità una pattuglia. Inseguito fino alla Provinciale 17, è stato fermato dopo alcune manovre pericolose. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo era alla guida di una BMW 320d con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito e aveva con sé un tubo di metallo lungo circa 50 centimetri. L’episodio è avvenuto ieri lungo via Lungomare del Golfo. Il 21enne avrebbe superato un’auto dei Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu. I militari hanno quindi intimato l’alt e avviato l’inseguimento con sirena e lampeggianti, ma il conducente, invece di fermarsi, avrebbe accelerato ulteriormente.

Durante la fuga avrebbe effettuato alcuni sorpassi in corrispondenza della doppia striscia continua e altre manovre rischiose, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. L’inseguimento è proseguito fino alla Provinciale 17, dove il giovane è stato raggiunto anche grazie all’arrivo di una seconda pattuglia della Stazione di Quartu Sant’Elena. Il 21enne avrebbe quindi tentato di nascondersi nelle strade della zona, ma è stato bloccato.

Dall’alcoltest è emerso che il 21enne non solo era positivo, ma con un tasso alcolemico superiore al doppio previsto dalla legge. Durante la successiva perquisizione dell’auto è stato inoltre trovato un tubo di metallo lungo circa mezzo metro, sistemato tra il sedile e lo sportello anteriore. L’oggetto è stato sequestrato. Il 21enne è stato denunciato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza e mancato rispetto dell’alt, oltre alle contestazioni per diverse violazioni del Codice della strada, tra cui la mancata revisione del veicolo e la velocità non commisurata.

(Unioneonline/v.f.)

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