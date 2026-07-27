L'area devastata sabato scorso dall'incendio a S an Gregorio, sotto i Sette fratelli è monitorata costantemente dai forestali, da Azienda Forestas e volontari per localizzare eventuali nuove situazioni di pericolo. L'operazione è coordinata dalla Forestale di Campuomu. Al momento la situazione apparirebbe sotto controllo.

Vanno avanti anche le indagini per risalire ai piromani che potrebbero aver lanciato l'innesco dal ciglio della strada, al 25esimo chilometro della vecchia Orientale sarda, all'altezza di San Paolo. Sulla natura dolosa dell'incendio che avrebbe interessato una decina di ettari di bosco, creando grossi danni ambientali, non ci sono più dubbi. Intanto si sollecita la prevenzione anche attraverso la creazione di una rete di comunicazione telefonica efficiente.

Lo fanno da tempo anche le ultime amministrazioni comunali di Burcei, ora rilanciano il problema anche la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu e la minoranza consiliare con i capi gruppo Walter Zucca, Aldo Lobina e Roberto Loi. Da rilevare anche che nella zona, a detta di operatori, sono state individuate anche discariche che sicuramente hanno favorito l'azione devastatrice del fuoco.

© Riproduzione riservata