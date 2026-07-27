Folla alla Festa della Birra, a Maracalagonis organizzata dalla Pro Loco maresa con la collaborazione del Comune, di altri Enti e associazioni.Un evento reso ancora più coinvolgente dallo spettacolo “Abbronzatissima”, prodotto da Andrea Vadilonga,con la partecipazione dell’associazione "Due ruote di Maracalagonis" .

«La manifestazione - ha detto la sindaca Francesca Fadda- si è svolta all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità. I birrifici presenti, gli stand gastronomici e gli espositori hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa, valorizzando le eccellenze locali e offrendo momenti di autentica condivisione».

© Riproduzione riservata