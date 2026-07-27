Il Comune di Mandas ha istituito la Consulta comunale dell'Agricoltura, che affiancherà l'amministrazione nella programmazione e nello sviluppo delle politiche dedicate al settore agricolo e pastorale. L'obiettivo è favorire il confronto con gli operatori del comparto, raccogliere proposte e individuare iniziative per valorizzare uno dei settori storicamente più importanti dell'economia e dell'identità del paese. A presiedere la Consulta sarà Nando Orrù. Ne fanno parte Pietro Scioni, Maurizio Pisano, Pierpaolo Brasciolu, Antonello Deidda, Davide Deidda, Stefano Deidda, Ageo Pilia e Maurizio Piras.

La prima riunione sarà dedicata alla definizione delle strategie e del programma di attività per i prossimi cinque anni, con particolare attenzione alle esigenze delle aziende agricole e pastorali del territorio. L'istituzione della Consulta rappresenta il primo passo di un percorso che punta a coinvolgere maggiormente la comunità nella vita amministrativa attraverso la creazione di ulteriori organismi consultivi dedicati ai diversi settori di interesse per il paese. Con questa iniziativa l'amministrazione comunale intende rafforzare il dialogo con il mondo produttivo locale, promuovendo una partecipazione attiva alle scelte che riguardano il futuro dell'agricoltura e della pastorizia a Mandas.

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