Un importante programma di interventi interesserà nei prossimi mesi il territorio di Senorbì. L’amministrazione comunale ha definito una serie di opere pubbliche e lavori di riqualificazione che riguarderanno impianti sportivi, scuole, strade, edifici pubblici e servizi per i cittadini, con investimenti complessivi superiori ai quattro milioni di euro.

Tra gli interventi più attesi figura la riqualificazione del campo sportivo di Arixi, per il quale è previsto uno stanziamento di un milione di euro. Un investimento significativo destinato a migliorare le strutture sportive e a garantire nuovi spazi per le attività delle associazioni e dei giovani del territorio. Particolare attenzione è rivolta anche al settore scolastico. Sono in programma i lavori di efficientamento energetico della scuola media, per un importo di un milione e 450 mila euro. Il cantiere dovrebbe essere avviato nell’ottobre del 2026 con conclusione prevista nel giugno del 2027. Sempre nell’ambito dell’edilizia scolastica è previsto il completamento della mensa della scuola media, mentre prenderanno il via anche gli interventi relativi agli arredi del nuovo asilo nido, finanziati con 200 mila euro.

Tra le opere culturali spicca il progetto di riqualificazione del teatro comunale, finanziato con 300 mila euro e con conclusione prevista entro febbraio 2027. Sul fronte della viabilità sono stati programmati i lavori per la realizzazione e il rifacimento dei marciapiedi in via Carlo Sanna e viale Piemonte, con un investimento di 380 mila euro. I lavori partiranno nel settembre 2026 e si concluderanno entro dicembre dello stesso anno. Già dal prossimo mese prenderanno invece il via gli interventi di manutenzione delle strade urbane, finanziati con 50 mila euro. Nuovi servizi sono previsti anche per gli animali d’affezione con la realizzazione di un’area cani in viale Piemonte, intervento da 30 mila euro che sarà realizzato attraverso il cantiere Lavoras. Per favorire lo sviluppo produttivo del territorio, il Comune ha programmato il completamento delle infrastrutture nell’area Pip di Tuvui. L’opera, dal valore di 350 mila euro, sarà avviata nel settembre 2026 e terminerà nel giugno 2027.

Tra i progetti di innovazione amministrativa rientra inoltre la creazione dell’archivio digitale comunale, finanziato con 27.800 euro, che consentirà una gestione più moderna ed efficiente della documentazione dell’ente. Importanti risorse saranno destinate anche al patrimonio pubblico. La ristrutturazione del municipio beneficerà di un finanziamento di 366 mila euro, con lavori previsti tra settembre 2026 e febbraio 2027. In programma anche il recupero della chiesa di San Sebastiano, per un importo di 80 mila euro, con conclusione prevista nel giugno 2027. Non mancano infine gli interventi dedicati al tempo libero e alla qualità della vita.

Con uno stanziamento di 113 mila euro saranno riqualificati e potenziati i parchi giochi di Sisini e Arixi. Previsti inoltre lavori per il miglioramento della rete fognaria in via Papa Giovanni, con un investimento di 50 mila euro. «Si tratta di un programma di opere che punta a migliorare servizi, infrastrutture e qualità della vita dei cittadini – sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu – con interventi che interesseranno l’intero territorio e che contribuiranno alla crescita e alla modernizzazione di Senorbì».

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