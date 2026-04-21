A Senorbì sono in corso in questi giorni importanti interventi di rifacimento dell’asfalto nelle strade del centro abitato, resi necessari dal progressivo deterioramento del manto stradale, aggravato anche dalle recenti piogge che ne hanno compromesso ulteriormente la tenuta e la sicurezza. I lavori stanno interessando in particolare via Sicilia, una delle arterie principali del paese, che collega la piazza della chiesa parrocchiale con la periferia in direzione Ortacesus. Si tratta di un collegamento strategico, quotidianamente attraversato da residenti e pendolari, il cui ripristino risulta fondamentale per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza.

Senorbì rappresenta un punto di riferimento per l’intero territorio della Trexenta: il paese, soprattutto nelle ore mattutine, è particolarmente trafficato per la presenza di numerosi uffici pubblici, attività commerciali e istituti scolastici. Per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, un’ordinanza comunale dispone il divieto di sosta lungo il tratto interessato fino al termine dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17.30. All’ingresso del paese, subito dopo la rotonda, è inoltre attivo un impianto semaforico temporaneo che regola il traffico a senso unico alternato durante le operazioni. L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria, sottolineando come i disagi temporanei siano necessari per restituire alla comunità strade più sicure e funzionali.

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