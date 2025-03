Sono i fase di avvio i lavori previsti dal progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia di Senorbì.

L'edificio si trova in località Simieri, alla periferia del paese, la stessa area scelta dal Comune per realizzare l'asilo nido. Per quanto riguarda i lavori sulla scuola dell'infanzia, a disposizione ci sono i finanziamenti ricevuti dal Comune attraverso l’adesione e la partecipazione al bando “Iscol@“. Verranno spesi 150.000 euro per realizzare i lavori finalizzati all’adeguamento statico della struttura, all’adeguamento alla normativa antincendio e alle norme igienico-sanitarie.

Verranno realizzati inoltre una serie di interventi di efficientamento energetico e per l’ammodernamento della rete dati, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree di accesso all’edificio.

Delle somme stanziate 100.000 euro sono a carico del Ministero dell’Istruzione, 20.000 della Regione e 30.000 è la quota del cofinanziamento del Comune.

Il Comune, dopo aver incassato i finanziamenti del Pnrr previsti per l'edilizia scolastica, ha inoltre approvato il progetto per la realizzazione del primo asilo nido pubblico nella cittadina nel cuore della Trexenta.

