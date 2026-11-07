«Un altro finanziamento importante per Senorbì, che ci consentirà di realizzare nuovi spazi dedicati allo sport e alle attività motorie all'interno della scuola media. Un risultato che ci rende particolarmente soddisfatti e che conferma il nostro impegno nel migliorare le strutture a disposizione dei ragazzi e dell'intera comunità». Il sindaco Alessandro Pireddu annuncia così l'ottenimento di un finanziamento di 301.875 euro assegnato al Comune dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il contributo, concesso nell'ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”, sarà destinato alla realizzazione di un nuovo campo sportivo polivalente negli spazi esterni della scuola media dell'istituto comprensivo Generale Luigi Mezzacapo.

L'intervento permetterà di dotare il plesso scolastico di una struttura moderna e attrezzata, ampliando le possibilità di pratica sportiva per gli studenti. Il primo cittadino non nasconde la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, che si inserisce in un più ampio programma di interventi dedicati agli impianti sportivi cittadini. Il progetto prevede infatti che il nuovo campo non sia destinato esclusivamente alle attività scolastiche: durante le lezioni sarà utilizzato dagli alunni, mentre nelle altre fasce orarie potrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive e dei cittadini. L'obiettivo è rendere l'area esterna della scuola uno spazio aperto anche alla comunità, favorendo la diffusione della pratica sportiva e offrendo nuove opportunità di aggregazione.

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