Due giorni dedicati ai sapori e alle tradizioni del territorio. La comunità di Selegas si prepara ad accogliere Saboris Antigus, la rassegna itinerante che sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre animerà il centro della Trexenta. In vista del doppio appuntamento, il sindaco Alessio Piras si rivolge ai residenti, chiedendo comprensione per le modifiche alla viabilità e invitando chi lo desidera a contribuire all’accoglienza dei visitatori con piccoli gesti e decorazioni.

«Come già avvenuto lo scorso anno, abbiamo voluto confermare la formula dei due giorni – spiega il primo cittadino –. Siamo consapevoli che una manifestazione di questa portata possa comportare qualche piccolo disagio, ma sono certo che saprete comprendere l’importanza di questo appuntamento per il nostro paese».

Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, da venerdì 30 ottobre non sarà possibile circolare con i veicoli all’interno del percorso dedicato all’evento. Una limitazione temporanea necessaria per organizzare gli spazi che ospiteranno la rassegna. «Invito chiunque lo desideri - continua Piras - a contribuire abbellendo gli ingressi delle proprie case e le vie. Anche un piccolo gesto o una decorazione possono fare la differenza per mostrare il volto migliore della nostra comunità».

La rassegna itinerante Saboris Antigus, giunta alla tredicesima edizione, coinvolge quest’anno nove comuni della Trexenta e del Sarcidano. Dopo l’apertura di domenica a Gergei, la manifestazione farà dunque tappa a Selegas per poi proseguire nei successivi fine settimana a Serri, Siurgus Donigala, Gesico e Suelli, per poi concludersi a dicembre tra Guasila, Nurri e Mandas. Un percorso che punta a valorizzare le produzioni locali e il patrimonio culturale del territorio.

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