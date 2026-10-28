Col loro amore e la grande dedizione per i bambini Marta Valenti e Marta Zucca hanno lasciato il segno a Villaputzu. Due insegnanti che sono venute a mancare prematuramente e che oggi le mamme del paese vogliono ricordare con una iniziativa particolare: l’acquisto di due panchine con targhe commemorative da collocare nel nuovo Polo per l’infanzia di Villaputzu. Mamme che hanno avviato una raccolta fondi per raggiungere la somma necessaria, e cioè 3600 euro (in poche ore sono già ad un passo dall’obiettivo).

«Siamo un gruppo di mamme – hanno sottolineato - che si sono riunite in seguito alla scomparsa di due persone speciali, Marta Valenti e Marta Zucca, che con il loro impegno, la loro dedizione e il loro amore per i bambini hanno lasciato un segno profondo. Per onorare la loro memoria, desideriamo acquistare due panchine con targhe commemorative da collocare nel giardino del nuovo Polo per l'infanzia di Villaputzu (asilo nido e scuola dell'infanzia), affinché il loro ricordo possa continuare a vivere in un luogo di sorrisi, giochi e incontri».

La raccolta fondi «è aperta a tutte le famiglie – hanno aggiunto - alle colleghe, agli ex alunni e a chiunque voglia unirsi a noi in questo gesto d'affetto. Ogni piccolo gesto sarà prezioso».

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