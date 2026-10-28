Torna il 1 novembre “Spassiu in bixinau a Maracalagonis”, una manifestazione autunnale giunta alla settima edizione con l’obiettivo di stare per una sera tutti assieme, mangiar bene, sentire la buona musica e offrire spettacoli anche ai bambini.

Questa volta a mobilitarsi sarà il vicinato di “Via Leandro Corona”. Il calendario della serata è pronto. Il 1 novembre si inizierà alle 17 con uno spettacolo per bambini fra bolle di sapone, zucchero filato, palloncini modellabili e mascotte. Alle 18,30 l’apertura delle “Case ospitanti”. Alle 19,30 spettacolo etnomusicale col suonatore di lanueddas Orlando mascia, la cantante Caterina Melis e con la partecipazione di Alessandro Pili, sindaco di Scraffingiu. Alle 20 , il momento clou con “Su cumbidu” con le pietanze e i vini tipici del territorio.

La serata sarà organizzata dall’associazione “Balla Sardigna”, di Maria Chiara Farci e del direttore artistico Orlando Mascia, con il contributo del Comune e dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, degli sponsor. Con protagonisti i residenti del “Vicinato” di via Leandro Corona, con i loro piatti.

Assicurata la collaborazione delle diverse associazioni locali: la Pro Loco, San Basilio, Hamara, Sant’ Antonio, Sa Cedra, Martis de agoa, Nostra Sennor'e Itria”.

© Riproduzione riservata