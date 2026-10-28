Le tradizioni legate alla commemorazione dei defunti tornano protagoniste a Guasila con Is Animeddas, l'appuntamento in programma sabato 31 ottobre per riscoprire una delle usanze più radicate nella cultura popolare sarda.

L'iniziativa, organizzata con la collaborazione dell'Oratorio Beata Vergine Assunta, coinvolgerà in particolare i bambini e le famiglie, con l'obiettivo di tramandare alle nuove generazioni un patrimonio di riti e consuetudini che fanno parte della memoria collettiva del paese. Il ritrovo è fissato per le 15.30 nella piazza della Chiesa, dove il pomeriggio si aprirà con la benedizione dei bambini. I più piccoli, accompagnati dalle loro lanterne, saranno i protagonisti di un momento dedicato alla condivisione e alla riscoperta delle tradizioni legate alla vigilia di Ognissanti.

Is Animeddas richiama l'antica usanza dei bambini che, nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, passavano di casa in casa chiedendo un'offerta in memoria delle anime. Una tradizione che unisce il ricordo dei propri cari alla partecipazione della comunità e che continua a rappresentare un importante elemento dell'identità culturale dell'Isola. L'appuntamento di Guasila sarà dunque un'occasione per mantenere vivo questo legame con il passato, attraverso un'iniziativa pensata per avvicinare i più giovani alle consuetudini del territorio e favorire un momento di incontro tra generazioni.

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