L’amministrazione comunale e l’associazione turistica Pro loco di Selegas, in collaborazione con la famiglia Melis, hanno già avviato i preparativi per la quarta edizione del memorial Valentino Melis, il raduno delle Vespe e delle Fiat 500 che si terrà nel centro della Trexenta domenica 21 settembre. «Questo evento è molto più di un semplice raduno: è un gesto concreto di solidarietà e un modo per tenere vivo il ricordo del nostro caro amico Valentino», dice il sindaco Alessio Piras. Il ricavato della scorsa edizione del memorial (in totale 7500 euro) è stato destinato all’acquisto di un ecografo portatile e di prodotti per i reparti di oncologia ed ematologia, oltreché per finanziare una borsa di studio per un medico che si occupa di problematiche oncologiche. Iniziative benefiche rese possibili grazie alla collaborazione tra la famiglia Melis e le associazioni di volontariato Salute Donna e Salute Uomo, Giardini di Lu e Fondazione Veronesi.

Il memorial Valentino Melis, dedicato al compianto giovane imprenditore di Selegas, è un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati delle Fiat 500 e delle derivate di interesse storico e delle Vespa Piaggio. A fine settembre per un’intera giornata il piccolo centro della Trexenta farà da richiamo ai tantissimi appassionati di motori, in particolare dei veicoli che hanno fatto la storia delle due e quattro ruote in Italia. Le strade della zona saranno attraversate da un serpentone colorato di Vespe e 500.

