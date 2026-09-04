Nuovo look per via Roma e viale Papa Giovanni XXIII. Proseguono a Selegas gli interventi di riqualificazione della viabilità pedonale. Con la determinazione dell’Area tecnica del 14 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha approvato il terzo stato di avanzamento dei lavori, riferito alle opere eseguite fino al 13 agosto. Liquidata una nuova tranche a favore dell’impresa incaricata.

L’intervento, denominato “Realizzazione di piste pedonali, manutenzione di marciapiedi esistenti e opere accessorie connesse – Lotto 01 – via Roma e viale Papa Giovanni”, rientra in un programma regionale destinato al miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano nei centri abitati della Sardegna. L’obiettivo è quello di migliorare la fruibilità degli spazi per i pedoni, intervenendo sui marciapiedi esistenti e realizzando nuovi percorsi, assieme alle opere accessorie funzionali alla riqualificazione delle due arterie più importanti del paese.

L’intervento di Selegas era stato inserito nella graduatoria degli interventi ammessi al programma regionale per la viabilità di interesse locale e regionale e ha ottenuto il finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria reso possibile da ulteriori risorse stanziate dalla Regione. Ha un importo complessivo di 300 mila euro, coperto con risorse regionali. I lavori sono stati affidati dal Comune alla Lsa Costruzioni Srl di Favara.

(Unioneonline/En.Ne.)

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