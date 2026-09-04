Si è chiusa con un bilancio più che positivo la seconda edizione di “Cinema e Riflessioni”, la rassegna cinematografica che durante l’estate ha accompagnato il pubblico con una selezione di film capaci di unire intrattenimento, emozioni e momenti di confronto.

A salutare la conclusione della manifestazione è stata la proiezione di Bohemian Rhapsody, che ha coinvolto e emozionato il pubblico nell’ultimo appuntamento di un calendario caratterizzato da una grande partecipazione.

Un ruolo importante nella riuscita della rassegna è stato quello del pedagogista Marco Porru, moderatore degli incontri, che ha guidato il pubblico nella riflessione sui temi proposti dalle pellicole, offrendo spunti di approfondimento e confronto. Fondamentale anche il contributo della regista e sceneggiatrice Betti Nuvoli, impegnata sul fronte organizzativo e artistico e nella selezione dei film inseriti nel programma.

A tracciare un bilancio dell’iniziativa è l’assessora alla Cultura e ai Servizi alla Persona Manuela Serra, che ha ringraziato il pubblico per la partecipazione.

«L’incredibile partecipazione ha reso questa edizione un successo enorme – sottolinea Serra –. Abbiamo sentito forte e chiara la vostra voce e la voglia di non fermarsi qui».

E proprio dalla risposta del pubblico arriva l’idea di non considerare conclusa l’esperienza con la fine dell’estate. L’amministrazione sta infatti lavorando alla possibilità di proseguire la rassegna anche durante i mesi invernali.

«Stiamo già lavorando per esaudire il vostro desiderio di continuare anche durante la stagione invernale», conclude l’assessora.

La seconda edizione di “Cinema e Riflessioni” si chiude dunque con un risultato che va oltre il semplice successo delle singole proiezioni: la partecipazione registrata ha rafforzato l’idea di fare del cinema anche un’occasione stabile di incontro, dialogo e riflessione.

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