La Pro Loco di Maracalagonis organizza col contributo del Comune la sagra de su Pani e sa Tomata. L'inaugurazione è prevista per domani 5 settembre alle 18 alla presenza del parroco Don Nicolò Praxolu e della sindaca Francesca Fadda. Come sempre sarà una mostra all'insegna dell'arte, dell'artigianato, dell'arte, del gusto, della buona cucina con protagonisti soprattutto il pane e il pomodoro, due prodotti tipici di Maracalagonis. Due giorni di festa intensi, destinata come negli anni scorsi a portare a Maracalagonis il pubblico delle grandi occasioni. Grandissimo l'impegno della Pro Loco guidata dal presidente Ercole Corona in questa sagra che negli anni si è ritagliata uno spazio anche sociale e culturali straordinario, col coinvolgimento anche di altre associazioni locali. Da visitare il Laboratorio del gusto - preparazione a mano de "sa fregula", de "su gatto" e de "is culixionis", a cura delle donne della Pro loco Marese, presso Casa Cocco, l'esposizione con la vendita dei prodotti tipici locali, agroalimentari ed artigianali presso Casa Cocco e gli stand presso le vie del paese. Il pane e il pomodoro saranno ovviamente al centro della "Due giorni di festa".

Da seguire ancora la mostra "Sa Tomata Maresa: il nostro prodotto d'eccellenza" a cura dell'Associazione Hamara, presso Casa Соссо, l'esposizione abiti tradizionali collezione privata, a cura di Gigi Frigau, presso Casa Cocco. Esposizione dei cestini tradizionali e dimostrazione della loro lavorazione (strex'e fenu) a cura di Luisa Melis, presso Casa Cocco, i Laboratori di Ceramica a cura dell'Università della terza età di Sinnai, presso Casa Cocco.

Mostra "Un Mare di Colori: dal bianco e nero delle fotografie alla policromia dell'abito tradizionale" a cura dell'Associazione Sant'Antonio, presso Casa Cocco (al 1°Piano), l'esposizione dei lavori realizzati con la tecnica de "Su Puntu Vanu" da Patrizia Pelá, laboratorio di ricamo a cura di Giovanni Piras e laboratorio sartoriale a cura di Simonetta Ligas con la realizzazione de "Su Cossu", prezioso elemento dell'antico abito tradizionale sardo, presso Casa Cocco (al 1° Piano). Mostra "Vetrina Colorata": esposizione di manufatti di cucito a cura dell'Associazione Cif presso Museo Prezioso Scrigno le tre P, via Sassari n°15.

Esposizione artistica culturale: "Un paese che si racconta attraverso la miniatura" a cura del Museo Prezioso Scrigno le Tre P, presso via Sassari n°15. Mostra di mezzi storici e vintage a 2 e 4 ruote e Mostra fotografica "Storia della mobilità a due ruote dal secondo dopoguerra ai primi anni 90", a cura dell'Associazione Due Ruote Maracalagonis, presso Via Puccini.

E ancora, l’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi del Centro CARS, presso Casa Cocco, la Mostra e la rappresentazione "In Dì De Dollu" presso Casa Cocco-Corona (piazza chiesa) n°33, a cura dell'Associazione culturale Nostra Sennor'e Itri . Dalle ore 20 alle ore 21 Country Dance con i maestri Luigi e Manuela e i Silver Door 1834 Ore 21.30: Serata musicale con "Big Mama Band Dance Music".

Domenica, 6 settembre, dalle ore 10 alle 11, la degustazione di "bruschette con pomodoro" accompagnate dai vini della Cantina di Quartu Sant'Elena con Sede a Maracalagonis e con l'intrattenimento musicale a cura di Melissa Raffo, presso casa Cocco. Alle 13 il Pranzo presso Piazza Chiesa a cura della Pro Loco Marese con il seguente menù: malloreddus alla campidanese, petz'e brebei a cassola cun tomata frisca, pane, pomodori, formaggio, uva, dolce, vino o acqua. Intrattenimento musicale a cura di Melissa Raffo. Dalle ore 18 alle 18, la dimostrazione della preparazione de sa "Cunserva" a cura delle donne della Pro Loco Marese, presso Casa Cocco. Alle 19, Serata itinerante tra le vie del paese con gli ospiti: Gruppo Folk "A Passu Antigu" (Burcei) Gruppo Folk "I Nuraghi" (Sestu). Alle 21, Concerto del gruppo "Moses & Band".

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