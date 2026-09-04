Una festa per tutti, ma con un obiettivo preciso: sensibilizzare alla donazione del sangue e portare a Capoterra il maggior numero possibile di donatori. È questo lo spirito della terza edizione dell’Avis Rock Fest, in programma domani in piazza Liori, organizzata dall’Avis Comunale Capoterra con la collaborazione delle realtà del territorio.

«L’appuntamento arriva in un momento particolarmente delicato per la disponibilità di sangue», spiega Marco Mameli, presidente dell’Avis cittadina, «l’emergenza riguarda non soltanto la Sardegna, ma diverse regioni italiane, rendendo ancora più importante l’impegno delle associazioni e dei volontari nella raccolta. La giornata prenderà il via alle 16, quando sarà possibile effettuare la donazione di sangue attraverso le autoemoteche. Ai donatori sarà inoltre offerto un ristoro grazie al supporto delle realtà solidali che partecipano all’iniziativa. Un gesto semplice ma fondamentale, che può contribuire concretamente a garantire le scorte necessarie negli ospedali e a salvare vite».

Il programma proseguirà alle 17 con il moto incontro, che vedrà protagonisti gli Svalvolati Bikers, i Cani Sciolti e il Motoclub SS195 Sarroch. Alle 17.30 spazio agli hobbisti locali, che presenteranno le proprie produzioni, mentre dalle 18 sarà aperta la zona “Food & Drink”, curata dalla Pro Loco Capoterra. Non mancheranno le iniziative dedicate ai più piccoli: dalle 18,30 sono previsti intrattenimento e animazione con “Skiappa The Magic Clown”, Losco, le Principesse e le Supereroine. A chiudere la serata, dalle 20,30, sarà la musica della terza edizione dell’Avis Rock Fest, con due band protagoniste. Sul palco saliranno i Cattivik, formazione italiana hard punk’n’roll, e i Riff Raff, tribute band degli AC/DC.

Una manifestazione dunque che unisce divertimento, musica e impegno sociale, con la donazione al centro dell’intera giornata. L’appello degli organizzatori è rivolto a tutti: «chi può, venga a donare». In un periodo caratterizzato dalla carenza di sangue, anche una singola donazione può rappresentare un aiuto prezioso per chi ne ha bisogno. Per donare è necessario essere in buona salute, avere un’età compresa tra 18 e 65 anni, pesare almeno 50 chili e rispettare gli altri requisiti previsti. È inoltre necessario presentarsi con carta d’identità e tessera sanitaria.

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