Tragedia della strada sul litorale di Quartu per un incidente che ha causato la morte di due persone. È accaduto nel viale Golfo di Quartu all’altezza della rotatoria della Marinella.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4.30, due ragazzi a bordo di uno scooter diretto verso Cagliari hanno perso la vita andando a sbattere contro un palo all’altezza della rotonda della Marinella. Si tratterebbe di un ragazzo di 17 anni e di uno di 18. 

Uno dei due giovani è morto sul colpo. L’altro, invece, è deceduto sull’ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale.

Sul posto il personale del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

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