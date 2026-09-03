l’incidente
03 settembre 2026 alle 19:33aggiornato il 03 settembre 2026 alle 19:39
Scontro fra auto a Capitana: un ferito in codice rossoIn azione i soccorsi per il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu
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Un ferito in codice rosso trasportato al Brotzu. È il bilancio dell’incidente di Capitana, in via Leonardo Da Vinci. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 17.30. Immediati i soccorsi con l’intervento delle ambulanze del 118. Un uomo è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.
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