Approvato ad Isili il conto consuntivo 2025. Un passaggio che conferma la volontà dell'amministrazione comunale nel portare avanti il proprio programma di mandato, garantendo una rete di servizi ai cittadini e l'avanzamento di importanti opere pubbliche, nonostante le difficoltà generali che tutti gli enti locali si trovano ad affrontare tra i tagli alle risorse, le carenze organiche di personale e il generalizzato rincaro dei prezzi nei materiali da costruzione e nell'energia.

"Si va avanti" garantisce il primo cittadino Luca Pilia. Diversi i fronti su cui l'amministrazione è intervenuta, sulle infrastrutture scolastiche e sociali, con investimenti di ampia portata grazie al Pnrr. Non sono mancati interventi al cimitero con l'ampliamento dell'area, l'avvio del cantiere dell'ex asilo delle suore per creare una nuova piazza alberata e riqualificare l'edificio. I lavori hanno riguardato anche la viabilità rurale interna con un occhio di riguardo al patrimonio archeologico e immobiliare del comune, Is Paras, Casa Mura, la parrocchia, il ponte di Brabaciera, tutti sono stati interessati da interventi. E se da una parte si continua a lavorare sul turismo, sugli eventi, sulla promozione del territorio, dall'altra non manca l'impegno per i problemi ancora da risolvere come la sanità, per La salvaguardia dei servizi.

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