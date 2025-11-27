Sala piena a Casa Dessì oggi a Settimo San Pietro per parlare di un tema importante come il bullismo. Con protagonisti soprattutto gli alunni dell’Istituto Comprensivo che hanno ascoltato e seguito con attenzione i relatori presenti del convegno sul tema “Sinergie contro il bullismo”, promosso dall’associazione “Città di Settimo Cultura e Sport" con il patrocinio del Comune.

L’incontro è stato moderato da Mariano Argiolas e Marinella Arcidiacono.

Presente il sindaco Gigi Puddu e l'assessora ai servizi sociali, Nicoletta Pitzalis, sono intervenuti Velio Schirru, presidente dell’ASD Città di Settimo; Stefano Porcu, psicologo, psicoterapeuta e pedagogista; Davide Secci, esperto del tema; Danilo Littarru, psicologo clinico, pedagogista e referente per il bullismo al Liceo Pitagora di Selargius. E, ancora, Alessandra Ortu, docente referente per bullismo e cyberbullismo; Maria Iole Nieddu, docente dell’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro. Presenti anche i "Peer Educator"del Liceo Pitagora di Selargius. Si è parlato delle cause del bullismo, su come bisogna intervenire per prevenirlo e contrastarlo.

«Lo sport in questo contesto», ha detto Velio Schirru, presidente dell’Asd Città di Settimo, «può fare tanto. Stiamo parlando di un fenomeno allarmante: ecco, anche le attività sportive possono offrire ai giovani reali opportunità di integrazione».

Schirru ricorda inoltre che da tre anni l’associazione porta avanti un progetto che unisce attività sportive — dal calcio al basket — a iniziative sociali e culturali, come incontri tematici, presentazioni di libri e percorsi di inclusione rivolti a ragazzi e famiglie: «Il nostro obiettivo è creare contesti nei quali le persone possano crescere, sentirsi parte della comunità e trovare alternative concrete a situazioni di disagio». Un dibattito che ha centrato il suo obiettivo.

© Riproduzione riservata