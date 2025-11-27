Escursioni a piedi e in bicicletta tra le colline del Parteolla con visite alle cantine e alle aziende casearie locali, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento per i più piccoli.

È tutto pronto per la prima edizione di Team Accogliente organizzata dall'associazione Donori Bike in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e la Pro Loco e il patrocinio del Comune e della Regione Sardegna.

Il percorso in bicicletta, lungo 27 km, prevede sette tappe degustative con partenza alle 9.00 dalla chiesa campestre di Sa Defenza.

Alle 9.30 partirà invece l'escursione a piedi in un tracciato di 7 km con due soste per le degustazioni.

Giochi per bambini nel campo da calcio con un piccolo bike park.

Per partecipare chiamare il numero 3497862555 entro il 4 dicembre.

