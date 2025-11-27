In fiamme un camion carico di rifiuti: allarme e lunghe code sulla 131Sul posto, al km 9 in direzione Sassari, sono intervenuti i vigili del fuoco
Allarme sulla Statale 131, alle porte di Cagliari, al chilometro 9, in direzione Sassari, per un incendio divampato a bordo di un camion per il trasporto dei rifiuti.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di estinzione delle fiamme.
Per evitare il rischio che le fiamme si propagassero, il cassone del camion è stato svuotato dal carico di rifiuti.
Le operazioni hanno inevitabilmente creato disagi al traffico, con lunghe code di automobili e rallentamenti.
