Un centro commerciale alla periferia nord di Villaputzu, tra gli impianti sportivi e piazza Is Tallaias. Sarà il primo “Villaggio dello Shopping” del paese e lo realizzerà uno storico imprenditore di Villaputzu, Piero Anedda, 75 anni appena compiuti. Lo potrà costruire grazie al nuovo Piano urbanistico, approvato in via definitiva lo scorso anno (a distanza di oltre vent’anni da quello vecchio) dal Consiglio comunale.

Il centro commerciale sorgerà in un’area di circa cinquemila metri quadrati: «Siamo nella fase iniziale – ha spiegato Anedda – ed è presto per dire esattamente che cosa ci sarà nel Villaggio dello Shopping. L’alimentare sarà la parte principale ma l’idea è quella di completarlo con diverse tipologie di negozi. Una struttura unica sulla scia delle città mercato di Cagliari».

Il via libera alla lottizzazione è arrivato dal Consiglio comunale di Villaputzu grazie, appunto, al nuovo Puc. «Con questo nuovo strumento urbanistico – ha spiegato in Aula la vicesindaca Denise Piras – Villaputzu potrà finalmente avviare una nuova lottizzazione attesa da tempo. È il classico esempio di cosa significhi avere un Puc approvato».

Per il sindaco Sandro Porcu il progetto «porterà benefici non solo in termini di sviluppo economico e occupazionale, ma anche di nuove opportunità per tutti i commercianti del territorio. Siamo felici di poter agevolare questa iniziativa imprenditoriale».

© Riproduzione riservata