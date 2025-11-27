Una bella storia iniziata diversi anni fa a Maracalagonis. Con diverse centinaia di residenti che hanno aderito al progetto del Comune e dell'associazione “Sardegna For You”. Prevenire le malattie attraverso lo screeming. una iniziativa che si rinnova da cinque anni. Il primo appuntamento del nuovo ciclo è previsto per il 7 dicembre prossimo, tutto dedicato alla dermatologia.

Nell’occasione lo screening sarà rivolto in particolare ai nei. Piccole escrescenze della pelle che si formano a causa di un accumulo di melanociti. Sebbene la maggior parte dei nei non sia pericolosa, è importante- dicono i dermatologi- monitorarne eventuali cambiamenti (forma, colore, dimensione) perché in rari casi possono trasformarsi in melanomi.

«Intendo ringraziare», ha detto la sindaca Francescca Fadda, «i medici e Sardegna For You e la delegata comunale alla Salute pubblica, il medico Laura Perra che ha organizzato tutti gli appuntamenti che si svolgeranno. Un progetto sanitario che in cinque anni ha raggiunto importanti obiettivi legati alla prevenzione sanitaria e alla tutela della salute, con campagne screening e con la visita di centinaia di cittadini residente».

Un progetto avviato già prima del Covid a Maracalagonis sempre puntualmente seguito dal medico Laura Perra e da specialisti che si sono alternati nel tempo.

