Nel settore dei lavori pubblici, e in particolare nella gestione degli appalti, sia in Sardegna sia a livello nazionale si registrano crescenti preoccupazioni legate alla corretta applicazione delle norme vigenti. Le numerose modifiche al codice degli appalti, unite ai continui interventi della giurisprudenza, dell’Anac e del Mit, rendono infatti sempre più complesso il quadro operativo.

Particolare attenzione riguarda oggi il Rup – Responsabile unico del progetto – e i suoi collaboratori, chiamati a gestire compiti, prerogative e responsabilità in ogni fase delle procedure e della realizzazione delle opere. Per prevenire criticità e garantire il corretto svolgimento delle attività, risulta quindi essenziale un’adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti coinvolti: amministratori degli Enti locali, dirigenti e collaboratori esterni.

Con questo obiettivo, Asel Sardegna – Associazione degli Enti Locali organizza per mercoledì 3 dicembre a Cagliari uno specifico, un seminario di aggiornamento, che si terrà presso la Sala Convegni “Salvatorangelo Cucca” in Piazza Galilei n. 17, con inizio alle ore 8,30. Il seminario sarà tenuto da Stefano Usai, in qualità di relatore e docente.

