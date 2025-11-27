Christmas is Coming, arrivato alla sua quarta edizione, torna con una grande novità: il Christmas Village. L’inaugurazione sarà venerdì 28 novembre dalle 16. Il villaggio sarà uno spazio rinnovato e completamente accessibile in Viale Colombo 45, pensato per riportare la magia del Natale lungo le strade della città e per sostenere il commercio locale. Si estenderà da Piazza del Mare a Piazza Santa Maria, fino a Piazza dei Diritti costruendo un percorso continuo di attività gratuite e momenti dedicati a famiglie, bambini, artigiani e comunità. Christmas is Coming 2025 è pensato per essere sostenibile, inclusivo, vicino al commercio locale, comunitario con una rete solida di associazioni e volontari, e a misura di bambino, il cuore del progetto.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Quartu Sant’Elena, in sinergia con le tante associazioni e realtà partner che collaborano alla costruzione del Christmas Village, tra cui Associazione Sardegna-Palestina, La Pintadera (LipMove), Officina MUSH, Officine Verticali, Sardegna in Movimento, Seconda Stella – Neverland.

Il presidente CCN La Via del Mare, Luca Stocchino, ha detto: «Quest’anno abbiamo voluto fare un salto in avanti, creando un luogo nuovo per Quartu. Il Christmas Village nasce per riportare vita, calore e partecipazione lungo Viale Colombo, sostenendo i negozi della via e offrendo alle famiglie un Natale ricco di esperienze. È un progetto nato dal lavoro congiunto di tante realtà del territorio, un segnale di quanto la nostra comunità sappia unirsi quando c’è una visione condivisa».

Venerdì 28 novembre dalle 16 alle 22 ci sarà l’inaugurazione ufficiale in Viale Colombo 45. L’inaugurazione coincide con il Black Friday, trasformando una giornata commerciale in un’occasione per vivere le strade della città, passeggiare tra luci e installazioni e riscoprire l’atmosfera natalizia di Viale Colombo. La serata inaugurale ospiterà anche la musica: dalle 19 alle 20 Black Stars – Hip Hop e dalle 20 fino alle 22 ci sarà Moon Project – Live Set. Il pomeriggio sarà guidato da Seconda Stella – Neverland, che porterà un’animazione continua e coinvolgente lungo il Christmas Village e tutta la via fino alle 19, con giochi, musica, mini-coreografie, attività di movimento e piccoli momenti-spettacolo che accompagneranno i bambini per tutta la durata dell’evento. Nel Village sarà presente il maxigonfiabile presidiato dagli operatori, mentre lungo Viale Colombo si muoveranno le mascotte itineranti, sempre pronte per foto, saluti e sorprese. Tra i personaggi più attesi ci sarà anche l’orso Joe, già amatissimo dai piccoli visitatori. Un’apertura dinamica e calorosa, pensata per far entrare subito le famiglie nello spirito del nuovo Christmas Village.

Il Christmas Village porterà una grande novità: dal 6 dicembre ospiterà una parete di arrampicata aperta a bambini e adulti, realizzata in collaborazione con il Comune di Ulassai. È un’attività totalmente nuova per il centro di Quartu, che porta per la prima volta un’esperienza sportiva di questo tipo nel cuore della città. Sempre il 6 dicembre ci sarà la grande parata di Babbo Natale che partirà da Piazza Santa Maria, attraverserà il tratto tra Tutto Vero e Viale Colombo, e arriverà al Christmas Village. Musica, balli, mascotte itineranti e animazione accompagneranno tutto il corteo. Un’altra novità di questa edizione è Leap Move, il gioco interattivo gestito da La Pintadera (LipMove) e realizzato in collaborazione con Mastro Geppetto Giocheria. Un’esperienza digitale che unisce movimento, sfide e mini-giochi proiettati, pensata per far divertire bambini e famiglie in modo dinamico, partecipativo e totalmente immersivo.

Una sorpresa in più: partecipando ad almeno 5 date del Christmas Village fino al 21 dicembre, si potrà vincere uno dei 4 regali di Babbo Natale realizzati in collaborazione con Mastro Geppetto Giocheria. I partecipanti riceveranno un flyer con gli spazi per i timbri delle date. Una volta completati i 5 timbri, la scheda andrà imbucata la mattina del 21 dicembre nella cassetta ufficiale del Village. L’estrazione dei premi in palio avverrà la sera del 21 dicembre. Un modo semplice e divertente per accompagnare le famiglie lungo tutto il percorso natalizio.

Il villaggio ospiterà anche un vero mercato handmade con una selezione di artigiani, creativi e artisti locali che proporranno decorazioni e oggetti fatti a mano e idee regalo curate e uniche. Un mercato variegato, colorato e di qualità, pensato per valorizzare la creatività del territorio e dare vita a una grande prima attesissima.

