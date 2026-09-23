Sorpresi con tre grondaie appena rubate nell'asilo nido "Le farfalle", a Selargius, due giovani sono stati arrestati per tentato furto dai carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Monserrato.

Nella rete dei militari sono finiti due disoccupati di 26 e 30 anni, entrambi nati e residenti a Cagliari. I carabinieri impegnati in una zona di prevenzione, sono subito arrivati all'asilo, facendo scattare la caccia ai ladri.

I due giovani sono stati così bloccati e fermati con i militari che hanno anche recuperato le tre grondaie appena rubate. La stessa refurtiva è stata restituita all'Istituto mentre i due giovani fermati sono stati accompagnati in caserma. Chiusi gli accertamenti sull'intera vicenda, gli indagati sono poi finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato furto.

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