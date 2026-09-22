Pula, assemblea pubblica sulla Comunità energetica rinnovabileL’assemblea si terrà giovedì, alle 18, nella Sala consiliare
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Un incontro pubblico per conoscere più da vicino le opportunità legate alla produzione e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili. È quello organizzato dal Comune di Pula, in collaborazione con World E.T.S. e MACS Italia, e dedicato alla nascita e al funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).
L’assemblea si terrà giovedì, alle 18, nella Sala consiliare del Comune di Pula. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e sarà l’occasione per illustrare che cosa sia una Cer, quali siano le sue finalità e quali benefici possa produrre per il territorio e per la comunità.
Durante l’incontro saranno fornite informazioni sul funzionamento delle Comunità energetiche e sul ruolo che cittadini, imprese e altri soggetti del territorio possono svolgere nella condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Sarà inoltre possibile porre domande e ricevere chiarimenti sulle opportunità legate a questo modello di produzione e consumo dell’energia.
L’iniziativa punta quindi a favorire una maggiore conoscenza di uno strumento che mette al centro la partecipazione della comunità e la condivisione dell’energia rinnovabile, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio e promuovere un modello energetico più sostenibile.