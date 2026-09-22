Quartu è pronta a riomaggiare una delle figure più apprezzate del panorama musicale e culturale sardo, un artista che nella terza città dell’Isola volle prendere casa, un fiero rappresentante della cultura sarda purtroppo scomparso troppo presto, lasciando però ai posteri un’eredità artistica di assoluto valore.

A Quartu è di nuovo il momento di gustarsi l’Anteprima Andrea Parodi, grande evento di world music giunto alla quinta edizione. Sul palco interpreti affermati anche oltre la scena nazionale, con appuntamento nella ex Caserma di via Roma 30, ormai punto di riferimento stabile per le proposte culturali cittadine, che farà da cornice alle due serate programmate grazie alla collaborazione tra la Fondazione e Amministrazione comunale.

La prima è programmata per venerdì 25 settembre, con inizio previsto alle 19.30. Anche quest’anno saliranno sul palco nomi in ascesa nel panorama della world music: Luisa Briguglio, Naomi Berrill e, con il progetto Dias Y Flores dedicato a Silvio Rodriguez, Gianluca Dessì e Marta de Lluvia. Gli ospiti internazionali coinvolti interpreteranno, oltre al proprio repertorio, anche un brano in lingua sarda.

© Riproduzione riservata