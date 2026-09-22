Altri ottocento metri di piste ciclabili, percorsi pedonali e parco urbano fronte mare. Un nuovo step di riqualificazione del Poetto quartese da 3 milioni pronto a partire: oggi la consegna dei lavori fra Comune e impresa, nel lungomare dove i cantieri degli ultimi lotti già avviati sono al rush finale.

“La prossima estate il restyling sarà finito”, dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti rassicurando gli operatori balneari sullo stop ai disagi vissuti negli ultimi mesi. Poi mancherà all’appello il tratto di fronte mare a ridosso degli stabilimenti militari, già finanziato.

Nei prossimi giorni partiranno i nuovi lavori. Il quarto lotto interessa un tratto lungo quasi 800 metri, che dalla rotonda dell’Ex Bussola arriva sino allo stabilimento della Guardia di Finanza, e prevede lo stesso schema progettuale già messo in atto negli altri tratti: sarà realizzata una nuova promenade pedonale, accanto una lingua di verde con essenze mediterranee e nuove alberature, le corsie dedicate alle biciclette e ai runner. E una seconda zona d’ombreggio garantita dalle nuove piante, mentre resterà invariata - assicurano dal Comune - la dotazione di parcheggi esistente.

Cantieri nel periodo invernale - con consegna prevista a fine marzo - in modo da non interferire con la prossima stagione turistica e balneare. “È stato anche avviato un confronto con i gestori dei chioschi, al fine di individuare le soluzioni più adatte a ridurre al minimo i disagi durante il cantiere”, spiegano dai Lavori pubblici.

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