Un incendio è divampato nella notte lungo la strada provinciale 91, a Capoterra, intorno alle 01:50.

Le fiamme si sono sviluppate nelle vicinanze del cantiere dove è prevista la realizzazione del nuovo punto vendita Risparmio Casa. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto per mettere sotto controllo il rogo e impedire che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente.

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