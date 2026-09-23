il rogo
23 settembre 2026 alle 07:28
Incendio sulla Provinciale 91 a Capoterra: tempestivo l’intervento dei Vigili del FuocoLe fiamme si sono sviluppate vicino al cantiere per realizzare il negozio Risparmio Casa, intorno all’1.50 di notte
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Un incendio è divampato nella notte lungo la strada provinciale 91, a Capoterra, intorno alle 01:50.
Le fiamme si sono sviluppate nelle vicinanze del cantiere dove è prevista la realizzazione del nuovo punto vendita Risparmio Casa. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto per mettere sotto controllo il rogo e impedire che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente.
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