La nuova misura regionale a sostegno degli investimenti delle imprese sarà al centro dell’incontro pubblico organizzato da Confcommercio Sud Sardegna per mercoledì 23 settembre, a Muravera.

L’appuntamento è fissato per le 15 nella sala consiliare “Piero Loddo” del Comune e sarà dedicato alle opportunità previste dal nuovo avviso della legge regionale 3/2022. La misura prevede, tra i vari interventi, contributi pari al 40 per cento delle spese ammissibili a fronte di un investimento minimo di cinquemila euro.

L'incontro servirà a illustrare le caratteristiche del bando e a chiarire quali soggetti possano accedere alle agevolazioni. L’attenzione sarà rivolta sia agli investimenti già effettuati sia ai nuovi progetti, con l’obiettivo di fornire agli operatori indicazioni sulle possibilità offerte dalla misura regionale.

Confcommercio Sud Sardegna approfondirà requisiti e opportunità del provvedimento, mettendo a disposizione delle attività economiche del territorio gli elementi necessari per valutarne l’utilizzo. Il Comune di Muravera punta sull’iniziativa anche per favorire una maggiore conoscenza degli strumenti disponibili per sostenere il commercio e gli investimenti locali.

Alla fine di luglio c’era stato un primo incontro tra Confcommercio e la nuova amministrazione comunale di Muravera. L’obiettivo è proprio quello di «costruire una collaborazione stabile, fatta di incontri periodici, progettazione e azioni concrete per sostenere le imprese locali e valorizzare le potenzialità del territorio».

© Riproduzione riservata