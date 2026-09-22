Passaggio di consegne al vertice del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (RSSTA) di Decimomannu. Dopo un mandato durato due anni, il Colonnello Giovanni Luca Nicoletti ha ceduto il comando dell’ente al Colonnello Nicola Rotondo.

La cerimonia solenne si è svolta alla presenza del Generale di Brigata Aerea Daniele Donati, Comandante del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra (PISQ), affiancato da numerose autorità civili e militari, dai sindaci del territorio e dal personale schierato del Reparto.

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Nicoletti ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al personale dell’RSSTA, individuando nel lavoro di squadra l'elemento determinante dei risultati conseguiti durante la sua gestione: «Siete stati i protagonisti dei successi del Reparto», ha dichiarato, evidenziando inoltre il profondo legame di collaborazione instaurato con la comunità sarda e le istituzioni locali.

Un operato elogiato dal Generale Donati, che ha ricordato come l'ufficiale uscente abbia saputo guidare «una realtà articolata e complessa» con equilibrio, competenza e spirito di appartenenza.

Assumendo il nuovo incarico, il Colonnello Rotondo ha espresso orgoglio per la nomina, definendola «un prestigioso impegno e una sfida». Il neo comandante ha tracciato le linee guida del suo mandato, individuando nell'efficacia operativa, nella coesione del gruppo, nel miglioramento continuo e nell'elevata professionalità le priorità per affrontare i futuri scenari tecnologici e addestrativi.

Dal Generale Donati è arrivato un fermo richiamo all'importanza strategica della base sarda — destinata a mantenere un ruolo centrale per la Difesa — unito a un invito diretto al nuovo comandante: «Abbi cura di loro». Un’esortazione a valorizzare e ascoltare le risorse umane, pur mantenendo elevati gli standard prestazionali richiesti.

L’RSSTA, posto alle dipendenze del PISQ e operante in coordinamento con il CAMRAS (Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna), coordina le attività di volo delle Forze Armate italiane e dei Paesi alleati, garantendo il supporto logistico all’International Flight Training School (IFTS). Dal Reparto dipendono inoltre il Distaccamento aeroportuale di Alghero, il Poligono di Capo Frasca e la Sezione Deposito Armamenti di Serrenti.

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