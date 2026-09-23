Corpo Forestale e mezzi aerei in azione per domare un incendio divampato in un bosco nella zona di Sa Ortigia a Chiaramonti.

Oltre alle squadre di terra sul posto sono interventi due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Bosa ed è anche stato richiesto l’invio di un Canadair. A coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S. della Stazione forestale di Nulvi.

(Unioneonline)

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