l’incendio
23 settembre 2026 alle 12:03aggiornato il 23 settembre 2026 alle 12:16
Bosco in fiamme, mezzi aerei in volo a ChiaramontiSul posto squadre della Forestale, elicotteri e Canadair
Corpo Forestale e mezzi aerei in azione per domare un incendio divampato in un bosco nella zona di Sa Ortigia a Chiaramonti.
Oltre alle squadre di terra sul posto sono interventi due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Bosa ed è anche stato richiesto l’invio di un Canadair. A coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S. della Stazione forestale di Nulvi.
(Unioneonline)
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