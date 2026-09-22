Dopo i problemi nella zona tra piazza Sant'Elena, via Brigata Sassari e piazza Azuni a Quartu, dove alcune ragazze hanno raccontato di essere state seguite da un giovane in bicicletta, le proteste si spostano in piazza IV Novembre, altra zona del centro storico. Qui da tempo i residenti sono ostaggi di una banda di ragazzini che disturba con urla e schiamazzi sotto le finestre delle abitazioni, che sgomma con auto e motorini e che improvvisa corse a tutta velocità. Così è a due facce la piazza più antica della città: di giorno ritrovo di anziani che giocano a carte, ascolando musica e chiacchierano tranquillamente e di notte terra di balordi. "Siamo davvero stanchi di questa situazione - dice un residente che per paura di ritorsioni preferisce restare anonimo – ci vorrebbero più controlli perché così non si può andare avanti. Tra l’altro fanno anche le corse con auto e motorini facendo un rumore incredibile. Corrono tra le auto anche con i monopattini che poi lasciano chissà dove. Sembrano per lo più minorenni e ci si chiede che cosa ci facciano in giro a quelle ore".

Purtroppo soprattutto nei mesi estivi le piazze e i parchi della città si popolano di gruppetti di ragazzini che restano fino a tardi. Succede ad esempio anche nella piazzetta di via Monsignor Angioni dove sono state distrutte tutte le panchine e dove vengono scagliati i carrelli, presi dal market vicino, sopra i pali della luce.

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