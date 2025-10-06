Selargius, presto la “Carta dedicata a Te”Destinata ai nuclei familiari con Isee non superiore a 15.000 euro
Presto al via l'attivazione da parte dell'Inps della misura di sostegno “Carta dedicata a Te”, destinata ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 15mila euro. La carta, del valore di 500 euro, è destinata esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione assoluta delle bevande alcoliche.
Non è necessario presentare domanda: i beneficiari vengono individuati automaticamente tra i nuclei residenti in Italia con i requisiti previsti.
Sono esclusi coloro che ricevono altre misure di sostegno al reddito (assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti, NASPI, CIG, ecc.). L’importo sarà erogato su una carta prepagata nominativa Postepay. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025. L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026. Una piccola boccata di ossigeno anche per le famiglie più povere di Selargius.