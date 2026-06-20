Automobilista distratto dall’incendio finisce contro il mezzo dei barracelli impegnati nello spegnimento del rogo. È successo due giorni fa sulla 131 dir a Selargius, al chilometro 4,900 in direzione Sestu, poco dopo l’autovelox spento da tempo.

«Nonostante la corsia di destra fosse chiusa al traffico», racconta il capitano della compagnia barracellare di Selargius, Stefano Angius, «fortunatamente il collega non era di spalle, altrimenti lo avrebbe travolto. Ha cercato di intimare lo stop e farlo spostare nella corsia libera ma lo sguardo del guidatore era rivolto verso la zona del rogo, non ha neanche frenato».

Il pick up antincendio è momentaneamente fuori uso: «Ne abbiamo altri due, ma a causa di questo incidente - in caso di urgenze - potremmo operare con due squadre anziché tre». L’automobilista ha ammesso le colpe, non c’è stato nessun ferito e il mezzo verrà riparato, ma resta l’amarezza per un episodio che poteva finire in tragedia. «Rischiamo la vita ogni volta mentre cerchiamo di spegnere un incendio», aggiunge Angius che lancia un appello-rimprovero agli automobilisti: «Prestate la massima attenzione quando siete alla guida, non possiamo rischiare anche di essere travolti dai veicoli in corsa».

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