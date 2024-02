«Facciamo squadra con i ragazzi dell'Anffas».

Con questo motto, la Società del Pirri calcio ha incontrato al Centro ANFFAS residenziale e diurno “Elisabetta Nanni Falchi”, in Via Praga a Selargius, la presidente dell'associazione Rita Angela Pitzalis, Mauro Mura, il personale che lavora nella struttura e i 15 ragazzi che vi risiedono.

Nell'occasione, il Pirri (società che milita in Promozione), ha consegnato un assegno di mille euro, frutto della vendita delle "pochette" in versione azzurra e panna, con la scritta stilizzata “Pirri”. Per la società, erano presenti il direttore sportivo Stefano Siddi e altri dirigenti: Gianluca Pilo, Roberto Mannai e Alessandro Casula.

Tutto è iniziato prima di Natale quando il direttore sportivo della società cagliaritana Stefano Siddi e i suoi collaboratori hanno promosso una raccolta di fondi, da destinare al Centro ANFFAS di Selargius, attraverso una scritta stilizzata “Pirri” riportata sulle pochette in versione azzurra e panna.

Con il ricavato della vendita delle stesse “pochette”, è stato ora acquistato e già consegnato un flipper in sostituzione di un altro ormai inutilizzabile. «Siamo orgogliosi e felici di aver regalato un sorriso - ha detto Stefano Siddi - a questi fantastici ragazzi. Tengo a ringraziare Graziano Zedda per avermi fatto conoscere questa eccezionale realtà, la mia società per avermi appoggiato nel progetto. Tengo infine a ringraziare infine quanti che con l’acquisto di una o più pochette hanno contribuito a fare squadra per l’ANFFAS».

© Riproduzione riservata