Teulada piange Pietrino Culurgioni, scomparso all’età di 108 anni: era l’uomo più anziano della Sardegna (mentre la donna più longeva è Luisetta Mercalli, che ha compiuto 110 anni nel febbraio 2025 ed è originaria di Carloforte ma vive a Cagliari). I funerali si sono tenuti ieri a Domus de Maria, dove la salma è stata tumulata nel cimitero comunale, tra la commozione di familiari, amici e dell’intera comunità locale.

Aveva festeggiato il compleanno appena tre mesi fa, l’8 luglio, nell’antica casa di famiglia a Capo Spartivento, dove aveva ricevuto la visita di parenti e amici.

Nonno Pietrino era il simbolo di una lunga tradizione pastorale che affonda le radici nei secoli e l’ultimo esponente dell’antica aristocrazia pastorale che ha segnato il passato recente di Teulada, Domus de Maria e Sant’Anna Arresi. Figlio e nipote di caprai, discendeva da una famiglia che già nel primo censimento nazionale del 1858 contava sette figli maschi tutti allevatori di bestiame da latte.

