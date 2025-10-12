Prima lo hanno preso in giro, poi spintonato e preso a calci fino a farlo cadere e sbattere a terra. Il tutto ripreso su un video diffuso poco dopo in rete.

È stato identificato il gruppo di ragazzini che ha bullizzato un sessantenne del paese. Il video è finito nelle mani dei carabinieri e degli assistenti sociali del Comune.

Unanime la condanna da parte del paese per il brutto episodio con un soggetto fragile come bersaglio.

Tutti i particolari della vicenda nell'edizione di domani dell'Unione Sarda.

