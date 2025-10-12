Momenti di apprensione oggi alla periferia di Uta, dove un’auto parcheggiata lungo la strada è stata completamente avvolta delle fiamme.

L’allarme è scattato poco dopo le 18:30. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, giunta con un’autopompa. Gli operatori hanno subito provveduto a delimitare l’area e a domare l’incendio, che aveva già distrutto l’intero veicolo.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili hanno messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata