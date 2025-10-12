È stato arrestato nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 34 anni, cittadino iraniano ospite del Centro di Prima Accoglienza di Monastir, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 33 anni residente a Sestu.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe avvicinato la vittima mentre questa passeggiava in una zona più isolata del paese.

Dopo averla bloccata, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime e fatta cadere a terra nel tentativo di costringerla a un rapporto sessuale. La donna, approfittando di un momento di distrazione del suo aggressore dovuto al passaggio di un corridore, è riuscita a divincolarsi e a fuggire.

L’uomo però l’avrebbe raggiunta di nuovo nei pressi della sua abitazione, tentando una seconda aggressione. Anche in questo caso, la vittima è riuscita a scappare e a mettersi in salvo, trovando rifugio e contattando immediatamente il numero di emergenza 112.

Le ricerche sono scattate subito. Grazie alla tempestività della segnalazione e alle descrizioni fornite dalla donna, i carabinieri di Sestu hanno rintracciato e bloccato il presunto aggressore a breve distanza dal luogo dell’episodio, meno di cinque minuti dopo la chiamata.

L’uomo è stato accompagnato in caserma e, dopo le formalità di rito, trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata