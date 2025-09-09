Selargius, dal 15 settembre riparte il servizio di scuolabus del ComuneI tre percorsi (interno - esterno al centro abitato e Su Planu) rimangono invariati rispetto a quelli dello scorso anno
Con l'apertura del nuovo anno scolastico, a Selargius dal 15 settembre sarà attivo il servizio scuolabus comunale.
I tre percorsi (interno - esterno al centro abitato e Su Planu) rimangono invariati rispetto a quelli dello scorso anno.
Sono confermate le iscrizioni dei ragazzi già presenti lo scorso anno. Sono ammesse le nuove solo se all’interno dei succitati percorsi. Per informazioni rivolgersi all'ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti contatti:
Ufficio: in via San Salvatore n. 20 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Telefono: 0708592501