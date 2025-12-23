Taglio del nastro per il nuovo ufficio postale di Mandas. Negli sportelli rinnovati sono già disponibili diversi servizi della pubblica amministrazione, tra cui la possibilità di presentare la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto elettronico, di richiedere i Certificati Inps (cedolino pensione, certificazione Unica e il modello Obis-M che riepiloga i dettagli della pensione), oltre a quindici diversi certificati anagrafici. La sede è stata inaugurata alla presenza del sindaco Umberto Oppus, del Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, del Commissario Capo della Questura di Cagliari Adriana Caruso, del presidente del Consiglio regionale Anci Francesco Spiga, di altre autorità locali e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

Diverse le novità realizzate nell’ambito del progetto Polis: tra queste la rimozione delle blindature tra clienti e dipendenti di Poste Italiane, la realizzazione di uno sportello con altezze ribassate, un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità degli ipovedenti, l’inserimento di nuovi arredi progettati per agevolare l’accesso ai servizi e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale. L’ufficio postale di Mandas è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Con il progetto” Polis”, Poste Italiane punta a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i settemila comuni con meno di quindicimila abitanti italiani. Nella Sardegna Meridionale ad oggi sono settantasette (251 in tutta l’Isola) gli uffici postali già operativi dopo gli interventi di ristrutturazione, mentre otto (diciassette in tutta la regione) sono attualmente interessati dai lavori previsti dal progetto.

