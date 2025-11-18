Selargius, impianti per il riciclo fermi e città invasa dalla plasticaLa società che si occupa dell’igiene urbana è stata costretta a sospendere temporaneamente la raccolta sul territorio comunale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un problema nazionale, che oggi ha creato a Selargius i primi disagi in città con il mancato ritiro della plastica - previsto in calendario - e la presenza di decine di buste lasciate per strada.
«Non dipende dal nostro appalto di raccolta dei rifiuti ma dai centri di stoccaggio bloccati in tutta Italia», spiega il sindaco Gigi Concu. Che aggiunge: «Si tratta di una grave criticità, mi auguro che il problema venga risolto quanto prima a livello nazionale altrimenti rischiamo di avere la città invasa dalle buste e di vanificare i risultati raggiunti sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti».
Tutto fermo quindi nel centro di Macchiareddu, sede sarda di Corepla, il principale consorzio nazionale per la raccolta degli imballaggi in plastica. La conseguenza è che la società che si occupa dell’igiene urbana in città, la San Germano, da oggi è costretta a sospendere temporaneamente la raccolta della plastica nel territorio comunale.