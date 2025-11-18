C'è tempo sino alle 10 del 28 novembre 2025 per la presentazione della domanda di premialità per merito scolastico per le alunne e gli alunni che hanno concluso la scuola pubblica secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/2025. La borsa di studio sarà assegnata agli studenti con votazioni pari a 10 e lode, 10, 9 e 8, purché appartenenti a famiglie il cui Isee non superi l’importo di 25.000 euro.

A tutti gli studenti con le stesse votazioni, a prescindere dall’Isee, sarà riconosciuto l’attestato per merito scolastico che verrà consegnato nel corso di una cerimonia in via di definizione da parte del servizio Pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata sul portale istituzionale del Comune di Cagliari.

© Riproduzione riservata